«Фронтекс» опроверг заявления Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном» наплыве беженцев из Беларуси в 2021 году
2022-11-12 10:34
Главный пограничный орган ЕС «Фронтекс» опубликовал отчет о потоках миграции в 2021 году, который опровергает данные польско-литовского тандема о наплыве нелегалов со стороны Беларуси.
В отчете говорится, что основным каналом проникновения беженцев на территорию ЕС остаются Балканы. В 2021 году по балканским тропам в ЕС из Турции проникли 60 тыс. нелегалов.
Граница с Беларусью в этом отчете фиксирует лишь 8 тысяч беженцев за год, но цифры подаются без учета выдворенных насильно мигрантов.
Миграционный кризис был создан с одной целью, выманить у ЕС средства на строительство стены вдоль белорусской границы. Напомним, что Польша построила пятиметровый забор выложив за него 300 млн долларов, т.е. один миллион за километр сооружения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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