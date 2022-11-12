«Фронтекс» опроверг заявления Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном» наплыве беженцев из Беларуси в 2021 году

Главный пограничный орган ЕС «Фронтекс» опубликовал отчет о потоках миграции в 2021 году, который опровергает данные польско-литовского тандема о наплыве нелегалов со стороны Беларуси.

В отчете говорится, что основным каналом проникновения беженцев на территорию ЕС остаются Балканы. В 2021 году по балканским тропам в ЕС из Турции проникли 60 тыс. нелегалов.

Граница с Беларусью в этом отчете фиксирует лишь 8 тысяч беженцев за год, но цифры подаются без учета выдворенных насильно мигрантов.

Миграционный кризис был создан с одной целью, выманить у ЕС средства на строительство стены вдоль белорусской границы. Напомним, что Польша построила пятиметровый забор выложив за него 300 млн долларов, т.е. один миллион за километр сооружения.