Секретарь СНБУ: заморозки военного конфликта России и Украины не будет
2022-11-12 10:37
Алексей Данилов заявил, что украинская армия продолжит освобождение территории страны.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что заморозки вооруженного конфликта России и Украины не будут, а перед украинской армией стоит задача по полному освобождению территории страны.
"Мы не можем ничего замораживать. Мы - не холодильная камера. Будем освобождать свою территорию независимо от времени года", - иронично подчеркнул он.
Сергей Данилов сообщил, что последне совещание ставки верховного главнокомандующего было посвящено "Херсонскому направлению".
Опубликовано: Максим Алексеев
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