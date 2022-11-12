Секретарь СНБУ: заморозки военного конфликта России и Украины не будет

Алексей Данилов заявил, что украинская армия продолжит освобождение территории страны.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что заморозки вооруженного конфликта России и Украины не будут, а перед украинской армией стоит задача по полному освобождению территории страны.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы - не холодильная камера. Будем освобождать свою территорию независимо от времени года", - иронично подчеркнул он.

Сергей Данилов сообщил, что последне совещание ставки верховного главнокомандующего было посвящено "Херсонскому направлению".