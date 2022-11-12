Трамп блокировал решение комитета Конгресса по штурму Капитолия, сославшись на полную неприкосновенность
Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу подал иск, чтобы оспорить вызов в суд, инициированный комитетом Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.
В поддержку своего подхода Дональд Трамп утверждает, что пользовался «абсолютной неприкосновенностью» и что он не будет давать показания на следующей неделе.
Адвокаты Трампа охарактеризовали повестку как «недействительную, незаконную и не имеющую исковой силы».
Они считают, что бывший глава государства по-прежнему пользуется привилегиями исполнительной власти спустя почти 22 месяца после ухода с поста, и Конгресс не может заставить его явиться.
Комиссия от 6 января приказала ему явиться к понедельнику для личного допроса, который включает в себя предоставление длинного списка документов и сообщений, связанных со штурмом Капитолия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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