Трамп блокировал решение комитета Конгресса по штурму Капитолия, сославшись на полную неприкосновенность

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу подал иск, чтобы оспорить вызов в суд, инициированный комитетом Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В поддержку своего подхода Дональд Трамп утверждает, что пользовался «абсолютной неприкосновенностью» и что он не будет давать показания на следующей неделе.

Адвокаты Трампа охарактеризовали повестку как «недействительную, незаконную и не имеющую исковой силы».

Они считают, что бывший глава государства по-прежнему пользуется привилегиями исполнительной власти спустя почти 22 месяца после ухода с поста, и Конгресс не может заставить его явиться.

Комиссия от 6 января приказала ему явиться к понедельнику для личного допроса, который включает в себя предоставление длинного списка документов и сообщений, связанных со штурмом Капитолия.