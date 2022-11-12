Партия Байдена вышла вперед в гонке за большинство в Сенате, но это произошло в Аризоне, где не работали избирательные автоматы
В пятницу американские СМИ сообщили, что сенатор-демократ от Аризоны был переизбран, в результате чего партии президента Джо Байдена осталось всего одно место от сохранения большинства в верхней палате.
Бывший астронавт Марк Келли победил своего оппонента-республиканца Блейка Мастерса в этом юго-западном штате, заверили три телеканала.
Его победа доводит число сенаторов-демократов до 49. Осталось заполнить два места: в Неваде, где продолжается подсчет, и в Джорджии, где второй тур назначен на 6 декабря.
Если обе партии получат по 50 мест каждая и, следовательно, сохранят статус-кво, демократы сохранят контроль над Сенатом благодаря голосованию вице-президента Камалы Харрис.
В пятницу вечером бывший президент Дональд Трамп написал в своих социальных сетях, что некоторые избирательные машины в Аризоне вышли из строя, и результатом стала «афера и мошенничество с избирателями».
Опубликовано: Тарас Медведев
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