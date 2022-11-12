СБУ обвинила главу Минздрава Крыма в госизмене за создание военных госпиталей

Украинская служба безопасности решила, что новый глава Минздрава Республики Крым Константин Скорупский причастен к госизмене Украине.

СБУ предъявила Сергею Скорупскому, которого назначили на должность только летом 2022 года обвинения в государственной измене.

В формулировке обвинения указаны следующие обстоятельства: поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных.

Кроме того, глава Минздрава полуострова обвиняется в переоборудовании больниц в госпитали для военных.