СБУ обвинила главу Минздрава Крыма в госизмене за создание военных госпиталей
2022-11-12 11:59
Украинская служба безопасности решила, что новый глава Минздрава Республики Крым Константин Скорупский причастен к госизмене Украине.
СБУ предъявила Сергею Скорупскому, которого назначили на должность только летом 2022 года обвинения в государственной измене.
В формулировке обвинения указаны следующие обстоятельства: поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных.
Кроме того, глава Минздрава полуострова обвиняется в переоборудовании больниц в госпитали для военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении
Столкнувшись с поддельными учетными записями, Twitter все еще пересматривает свою систему аутентификации
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
В Саудовской Аравии устроили фестиваль света, чтобы привлечь внимание к искусству
МО РФ: переброска ВС России на левый берег Днепра в Херсоне завершена в 5 утра