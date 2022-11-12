Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией

Эту информацию постоянный представитель США при НАТО Джулиана Смит сообщила журналистам издания Corriere della Sera.

По словам дипломата, американская администрация готова рассматривать возможность переговоров с Кремлем, но на тех условиях, которые будут приоритетными для президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявила Смит, Россия могла бы завершить украинский конфликт хоть завтра при наличии соответствующего желания. Далее постпред США при НАТО процитировала высказывание Байдена о том, что что конфликт нужно закончить с каким-то соглашением, но США полагают, что инициативу должен проявить президент Украины Зеленский: именно он будет тем, кто установит условия проведения переговоров и сформулирует основные положения возможного соглашения, включая соблюдение границ и принятие ответственность за свои действия.