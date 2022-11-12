МИД Молдавии: для преодоления энергетического кризиса нужен миллиард евро

Внешнеполитическое ведомство Молдавии сообщило, что для преодоления энергетического кризиса нужен один миллиард евро.

Столкнувшаяся с энергетическим кризисом Молдавия нуждается в финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда евро, заявил глава МИД Нику Попеску.

"У нас тяжелая ситуация. В связи с сокращение поставок российского газа, правительство стремится найти альтернативные пути. Однако нам нужна помощь в размере 1,1 миллиарда евро", - сказал он.

Нику Попеску рассказал, что вопрос о предоставлении Молдавии очередного кредита будет обсуждаться в Париже в ходе совещания зарубежных партнеров страны.