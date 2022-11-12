Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении

Это информацию сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, данное направление становится приоритетным для украинских вооруженных сил в вопросах наступления, разведки, а также провокаций. Чиновник подчеркнул, что именно на запорожский участок фронта будут передислоцированы освободившиеся на херсонском направлении силы.

Рогов также отметил, что украинская армия намерена дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одним направлением для планируемого наступления является форсирование Днепра с последующим захватом Запорожской АЭС.

Как подчеркнул Рогов, в настоящее время вооруженные силы Украины считают прорыв на запорожском направлении одной из своих главных задач.