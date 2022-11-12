На марше в День независимости Польши несли лозунги «Стоп украинизация»
2022-11-12 12:29
В пятницу, 11 ноября Польша отметила День независимости республики многотысячными маршами и митингами.
Как сообщили в МВД РП, в шествиях и других массовых мероприятиях только в польской столице приняли участие до 100 тыс. человек.
На этот раз в колонне партии «Конфедерация» самым актуальным лозунгом стал «Стоп украинизация Польши».
Накануне политики этой партии предложили рассмотреть в парламенте инициативу об обязательстве для украинцев, проживающих в Польше, а их в общей сложности сейчас около шести миллионов или почти шестая часть населения страны, заявить в письменном виде «об осуждении преступных традиций Бандеры и ОУН-УПА».
Опубликовано: Тарас Медведев
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