ГПК Беларуси обвинил Украину в минировании приграничной территории

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с белорусским государством.

12 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, бойцы Вооружённых сил Украины не только разрушают подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска на границе с Беларусью, но и продолжают минировать прилегающую к белорусской границе территорию.

Отмечается, что в эту среду, 9 ноября 2022 года, был зафиксирован факт того, что украинские военнослужащие в очередной раз устанавливали мины на зеленой границе с Беларусью.