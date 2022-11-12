ГПК Беларуси обвинил Украину в минировании приграничной территории
2022-11-12 12:47
Госпогранкомитет Беларуси заявил, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с белорусским государством.
12 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, бойцы Вооружённых сил Украины не только разрушают подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска на границе с Беларусью, но и продолжают минировать прилегающую к белорусской границе территорию.
Отмечается, что в эту среду, 9 ноября 2022 года, был зафиксирован факт того, что украинские военнослужащие в очередной раз устанавливали мины на зеленой границе с Беларусью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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