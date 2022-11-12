Правильные продукты для профилактики артрита
Артрит – воспалительное поражение синовиальной оболочки, капсулы, хряща и других элементов сустава, сопровождающееся болью и ограничением подвижности в нем.
Люди, склонные к артриту, должны стремиться включить в свой рацион пищу, обладающую успокаивающими свойствами и снимающую воспаление.
Рыбий жир:
Это средство помогает снять воспаление. Многие больные артритом отмечают большую эффективность рыбьего жира по сравнению с медицинскими препаратами, прописанными врачом.
Жирные кислоты омега-3:
Эти кислоты прекрасно справляются с воспалением, а также препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их рекомендуют употреблять людям с повышенным уровнем холестерина в крови и страдающим болезнями сердца.
Гамма-линоленовая кислота:
Гамма-линоленовая кислота помогает снять воспаление, которое вызывает артрит, а также облегчает течение болезни, уменьшая боль при движениях.
Пряности:
Куркума и имбирь превосходно справляются с воспалениями и по своей эффективности могут соревноваться с медицинскими средствами, прописанными врачом, к тому же они повышают иммунитет.
Опубликовано: Ангелина Крент
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