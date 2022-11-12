Правильные продукты для профилактики артрита

Артрит – воспалительное поражение синовиальной оболочки, капсулы, хряща и других элементов сустава, сопровождающееся болью и ограничением подвижности в нем.

Люди, склонные к артриту, должны стремиться включить в свой рацион пищу, обладающую успокаивающими свойствами и снимающую воспаление.

Рыбий жир:

Это средство помогает снять воспаление. Многие больные артритом отмечают большую эффективность рыбьего жира по сравнению с медицинскими препаратами, прописанными врачом.

Жирные кислоты омега-3:

Эти кислоты прекрасно справляются с воспалением, а также препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их рекомендуют употреблять людям с повышенным уровнем холестерина в крови и страдающим болезнями сердца.

Гамма-линоленовая кислота:

Гамма-линоленовая кислота помогает снять воспаление, которое вызывает артрит, а также облегчает течение болезни, уменьшая боль при движениях.

Пряности:

Куркума и имбирь превосходно справляются с воспалениями и по своей эффективности могут соревноваться с медицинскими средствами, прописанными врачом, к тому же они повышают иммунитет.