«Е-доставка» возобновляет работу во всех регионах Беларуси с 12 ноября

Сервис «Е-доставка» внезапно принял решение о возобновлении работы во всех регионах Беларуси с 12 ноября.

12 ноября сайт сервиса «Е-доставка» возобновил свою работу во всех регионах Беларуси после двухнедельного простоя, внеся некоторые изменения в условия доставки продуктов.

Теперь жителям Минска для бесплатной доставки необходимо оформить заказ не менее чем на 55 рублей, в то время как платная доставка для жителей столицы обойдется в 4,99 рубля, а экспресс-доставка в 7,99.

В Минской области, Барановичах, а также во всех областных центрах Беларуси стоимость платной доставки составит 4,99 рубля, а для бесплатной доставки продуктов сумма минимального заказа составляет 90 рублей.

Бесплатная доставка в районы Могилёвской, Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей будет доступна клиентам «Е-доставки» при заказе на сумму от 90 рублей, платная доставка обойдётся в 9 рублей.