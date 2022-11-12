Бен Уоллес не скрывает удовольствия после сдачи Херсона

Вывод российских войск из украинского города Херсон знаменует собой «новую стратегическую неудачу» со стороны Москвы, заявил в субботу министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявив, что это поражение посеет сомнения в российском общественном мнении.

«Объявленный уход России из Херсона знаменует для них еще один стратегический провал. В феврале Россия не смогла захватить основные цели, которые она поставила, за исключением Херсона», — отреагировал г-н Уоллес в пресс-релизе.

«Теперь, когда этот город тоже заброшен, люди в России, должно быть, спрашивают себя: «Для чего все это?», - добавил он.

Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать украинцев, пообещал глава Минобороны.

В субботу Соединенные Штаты также приветствовали «необычайную победу» Украины после вынужденного вывода российской армии и захвата южного города страны.