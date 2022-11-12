Эрдоган: Запад во главе с США нападает на Россию без ограничений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что коллективный Запад нападает на Россию почти без ограничений.

12 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в пресс-конференции в самолёте по возвращении из Узбекистана заявил о том, что страны Запада во главе с Соединёнными Штатами «нападают на Россию почти без ограничений».

Эрдоган отметил, что Россия, являющаяся «мощным государством» не прогибается под нападками со стороны коллективного Запада, а «оказывает сопротивление», а то время как Турция надеется «открыть коридор мира», началом пути к которому является диалог.