Эрдоган: Запад во главе с США нападает на Россию без ограничений
2022-11-12 13:35
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что коллективный Запад нападает на Россию почти без ограничений.
12 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в пресс-конференции в самолёте по возвращении из Узбекистана заявил о том, что страны Запада во главе с Соединёнными Штатами «нападают на Россию почти без ограничений».
Эрдоган отметил, что Россия, являющаяся «мощным государством» не прогибается под нападками со стороны коллективного Запада, а «оказывает сопротивление», а то время как Турция надеется «открыть коридор мира», началом пути к которому является диалог.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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