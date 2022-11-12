Косметолог рассказала честно о ботоксе

Омоложение – развитое и популярное направление косметологии. Ботокс и филлеры приходят на ум даже обывателю, далекому от этого.

Что такое ботокс:

Для начала, говорить «ботекс» – не правильно. Botox или ботулотоксин класса А – медицинский препарат, разработанный для борьбы со спазмами мышц, которые могут вредить здоровью и угрожать жизни.

Исследования проводились на самых различных типах мускулатуры от цевикальной до межреберных мышц. Препарат показал высокую эффективность. Он лишает мышцу сократительной способности, спазм прекращается в считанные минуты.

Что такое ботокс в косметологии? Это несколько препаратов класса ботулотоксинов – самые известные из них диспорт, ботокс А и релатокс. Представляет собой раствор для инъекций. Введение – внутримышечное.

Одноименная косметологическая процедура убирает мимические морщины, борется с первыми признаками старения.

Состав препарата:

В состав ботокса, релатокса и диспорта входит одно действующее вещество – ботулотоксин.

Что дает ботокс? Расслабление мышц. Обыватели говорят, что он «убивает мышцу», на самом деле этот токсин лишает ее сократительной способности лишь на время. У девушек 27-29 лет ботокс может работать не более 4-5 месяцев и это совершенно нормально.

Многие, кто знает, из чего делают ботокс, распространяют слухи о его вреде. Что только ни встретишь в интернете – и яд, и живой вирус бешенства. На самом деле, ботокс – это токсин, выделенный из возбудителя ботулизма, но он не заразный, и не достаточно мощный, чтобы вызвать отравление организма. Препараты на его основе могут вызвать лишь расслабление мышц. А самый неприятный побочный эффект – аллергия.

Как работает процедура:

Послушать некоторых блоггеров, так «колют батокс» только те, кто не заботится о здоровье и красоте. Дескать, уколы вызывают привыкание, кожа стареет, организм отторгает токсины, и все заканчивается плохо. На самом деле, процедура полностью безопасна, если она выполняется квалифицированным косметологом.

Делать уколы должен тот, у кого есть соответствующие знания и сертификат, это важно, потому как врач должен не просто ввести средство, но и попасть в нужную мышцу. Тогда получится избежать эффекта «воскового лица» и не потерять естественную мимику.

Процедура происходит в косметологической клинике. По желанию пациентки может выполняться местная анестезия гелем или спреем. Укол достаточно болезненный, он делается в мышцу, которую необходимо расслабить.

Эффект расслабления наступает за несколько минут, морщины разглаживаются обычно на следующее утро. Поэтому бояться, что процедура будет проведена неправильно можно только в одном случае – пациентка серьезно экономит, и обращается не в клинику, а в «кабинет на дому», где манипуляции может выполнять и человек вовсе без медицинского образования.

В каких случаях его применяют:

Ботокс в медицине применяется для расслабления спазмов различной природы. Препарат разрабатывался для экстренного вмешательства, когда необходимо спасение жизни и здоровья пациентов. Поэтому он является эффективным и безопасным, и получил апробацию в косметологии.

Показания для косметологического применения достаточно узкие:

Мимические морщины в области межбровной складки;

«Гусиные лапки» под глазами;

Горизонтальные морщины на лбу;

Морщины на шее.

Важно: требуется исключительно высокая квалификация для проведения манипуляций в области шеи. Не корректное проведение процедуры может вызвать болевой синдром.

В медицине ботокс применяется для лечения:

Гемифасциального спазма;

Цевикальной дистонии;

Бронхоспазма;

Нарушения работы мышц запястья после инсульта;

Мигрени и ДЦП (экспериментальное лечение);

Повышенного потоотделения (гипергидроза).

Применение вещества в медицине достаточно обширное.

Плюсы ботокса для лица по мнению косметологов и клиентов:

Ботокс для лица дает достаточно стойкий и долговременный эффект. Диспорт держится до 4 месяцев, обычный ботокс – до полугода. Количество единиц действующего вещества рассчитывается индивидуально, что позволяет обеспечить высокую точность коррекции мимики пациентки.

Плюсы с точки зрения косметологов:

Изученная технологии, минимум побочных эффектов при правильном введении препарата и расчете дозировок;

Качественное сырье в наличии, не нужно искать новых поставщиков и заказывать не проверенное сырье;

Быстрый эффект, покраснение проходит примерно за сутки, результат виден через 12 часов, через 2-3 дня лицо приобретает нормальный вид, и не нужно дополнительно делать какие-то манипуляции;

Процедура совместима с другими типами инъекций.