Эксперты рассказали о защитных свойствах чеснока

Чеснок содержит множество полезных веществ и является достаточно калорийным продуктом.

Большая часть пользы чеснока обусловлена высоким содержанием соединений серы, образующихся при измельчении или разжевывании зубчиков. Самым известным из которых является аллицин.

По данным учёных из Германии, аллицин быстро всасывается в просвете пищеварительного тракта и распространяется по всему организму, оказывая множество биологических эффектов: от нормализации обмена веществ до предотвращения злокачественных новообразований.

Важно отметить, что аллицин – крайне нестабильное соединение, которое присутствует преимущественно в свежем чесноке и лишь короткое время после того, как зубчик измельчили или раздавили.

Как же работает чеснок на благо организма?

Помогает сохранить сердечно-сосудистое здоровье. Как он работает? Исследования говорят о том, что чеснок по праву может считаться кардиопротектором, потому что его соединения поддерживают сосуды в нормальном состоянии. Также он весьма успешно борется с метаболическим синдромом и вообще - большой друг всех худеющих и первый защитник сосудов.

Обеспечивает защиту от патогенов и патологических процессов. Чеснок может блокировать развитие патогенных процессов в организме, при этом помогая нормальным клеткам восстанавливаться. Плохие клетки боятся его как огня, он не дает им размножаться.

Контролирует давление - но только в сторону снижения. Соединения, содержащиеся в чесноке, благотворно влияют на тонус сосудов и способствуют их расширению.

Защищает от простудных заболеваний. Чеснок обязательно должен появляться в меню в холодное время года, когда больше вероятности заболеть – это усилит естественную сопротивляемость организма. Целевое вещество – компонент аллицин, обладающий противогрибковыми, противомикробными и противовирусными свойствами. Боятся его не только вирусы и грибки, но и всякие мерзкие паразиты. Его вообще боятся все оккупанты и агрессоры.

Обеспечивает рост волос и препятствует их выпадению. Активные компоненты чеснока при непосредственном нанесении на кожу головы помогают даже людям, которые теряют волосы по причине какого-либо системного процесса или под воздействием сильных лекарственных препаратов. Но самим чесноком в этих целях пользоваться, наверное, слишком смело.

Защищает мозг от возрастных изменений. Возрастное слабоумие, по большей части, развивается по причине того, что с возрастом ослабляется его естественная защита от повреждения свободными радикалами. Чеснок содержит уникальную комбинацию антиоксидантов, которые обеспечивают именно безопасность нейронов, поэтому его регулярное потребление – отличная идея.

Помогает людям с нарушениями контроля сахара в крови. Чеснок улучшает кровообращение, позитивно влияет на липидный профиль крови, поддерживает общее нормальное состояние метаболизма, помогает глюкозе отправляться в клетки. В исследованиях не раз выявляли его позитивное воздействие на основные биомаркеры крови.