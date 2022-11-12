Изменения с нашим телом, после ежедневного употребления чеснока

У чеснока дурная репутация из-за его острого вкуса и запаха, но я хочу рассказать вам о преимуществах его ежедневного употребления.

Польза для здоровья от ежедневного употребления чеснока:

Чеснок использовался для лечения болезней и недугов на протяжении тысяч лет. На самом деле, есть библейские сказания про использование чеснока в медицине.

Согласно некоторым источникам, Гиппократ прописывал чеснок при различных заболеваниях, а первые олимпийские спортсмены использовали его в качестве первого препарата, «повышающего производительность».

Чеснок также можно использовать в качестве замены соли, если вы пытаетесь сократить её потребление, но всё же хотите есть не пресную еду.

Итак, как чеснок может помочь нам сегодня?

Некоторые люди считают, что употребление чеснока может помочь быстрее вылечить простуду, уменьшить герпес, помочь в лечении прыщей, избавиться от комаров и даже улучшить текстуру волос. Однако ни одно из этих преимуществ не было доказано научно.

Некоторые исследователи, изучавшие чеснок, обнаружили обнадёживающие ассоциации между употреблением чеснока в пищу и положительными результатами. Вот возможные преимущества, доказанные наукой.

Чеснок делает вас привлекательным. Да, вы не ослышались. Чеснок может вызывать неприятный запах изо рта, но исследования показали, что регулярное его употребление оказывает долгосрочное положительное влияние на привлекательность запаха тела.

Соответственно, участники исследования имели запах лучше, когда они регулярно употребляли чеснок, по сравнению с их же запахом, когда они его не ели. Но будьте осторожны: чеснок лучше избегать непосредственно перед свиданием.

Чеснок помогает похудеть. Чеснок — настоящий активатор диеты. Фактически, чеснок содержит витамин B6, который стимулирует обмен веществ, а значит, и сжигание жира. Для справки: в 100 г чеснока содержится 0,38 мг витамина B6 — это больше, чем в большинстве других овощей.

Чеснок укрепляет иммунную систему. Давно известно, что чеснок положительно влияет на иммунную систему. Он содержит важные витамины, полезные масла и аминокислоты, важные для организма. Чеснок также содержит аллицин — вещество, известное своим противовоспалительным действием. Поэтому рекомендуется регулярное употребление чеснока, особенно в холодные месяцы года.

Чеснок защищает кожу. Ингредиенты, содержащиеся в чесноке, действуют как естественная защита от солнца и защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Кроме того, употребление чеснока увеличивает выработку натурального коллагена и эластина, которые делают кожу более упругой и гладкой.

Чеснок может способствовать снижению артериального давления. Если у вас высокое кровяное давление, необходимо получить консультацию лечащего врача. В дополнение к назначенному лечению вы можете уточнить у специалиста, можно ли совместить лечение с естественным способом снизить высокое кровяное давление с помощью чеснока.

Дело в том, что чеснок расширяет кровеносные сосуды и тем самым снижает артериальное давление. Кроме того, регулярное употребление чеснока может помочь снизить уровень холестерина, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько чеснока есть в день?

Чтобы получить желаемый эффект, можно съедать 2-3 зубчика чеснока в день.

Важно: чеснок лучше всего употреблять в сыром виде. Некоторые ценные ингредиенты теряются при нагревании. Если это кажется вам слишком интенсивным для начала, вы можете сначала попробовать добавлять его в блюда.

У меня есть совет, как есть чеснок с пользой для здоровья, но без последствий в виде неприятного запаха изо рта. Я нарезаю зубчик чеснока на дольки-пластинки и запиваю их водой не разжёвывая. В итоге чеснок отправляется по назначению, а неприятный запах изо рта или отсутствует или намного терпимее.

Съедобна ли чесночная шелуха?

Нет. Перед добавлением чеснока в рецепт необходимо удалить кожицу.