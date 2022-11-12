Иранская гиперзвуковая баллистическая ракета долетит до Тель-Авива за семь минут, стали известны ТТХ иранского оружия возмездия
2022-11-12 14:44
В пятницу Иран заявил, что создал и испытал новую баллистическую гиперзвуковую ракету, но умолчал о ее характеристиках.
Немного помогла разобраться в успехах иранских ракетостроителей заметка в иранской газете Jam-e Jam.
Статья вышла под заголовком «Семь минут до Тель-Авива».
Известно, что расстояние от Тегерана до Тель-Авива немногим превышает полторы тысячи километров.
Тем самым можно утверждать, что иранский гиперзвуковик летает на скорости 13,5 тысяч км/ч или по классификации для гиперзвука – больше 11 Мах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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