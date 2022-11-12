Иранская гиперзвуковая баллистическая ракета долетит до Тель-Авива за семь минут, стали известны ТТХ иранского оружия возмездия

В пятницу Иран заявил, что создал и испытал новую баллистическую гиперзвуковую ракету, но умолчал о ее характеристиках.

Немного помогла разобраться в успехах иранских ракетостроителей заметка в иранской газете Jam-e Jam.

Статья вышла под заголовком «Семь минут до Тель-Авива».

Известно, что расстояние от Тегерана до Тель-Авива немногим превышает полторы тысячи километров.

Тем самым можно утверждать, что иранский гиперзвуковик летает на скорости 13,5 тысяч км/ч или по классификации для гиперзвука – больше 11 Мах.