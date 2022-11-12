В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

12 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве, а также во всех областях Украины уже на протяжении нескольких минут звучит сирена воздушной тревоги.

Отмечается, что воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за высокой угрозы нанесения ударов служащими Вооружённых сил РФ по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры киевского режима.