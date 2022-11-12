В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
2022-11-12 15:37
Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
12 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве, а также во всех областях Украины уже на протяжении нескольких минут звучит сирена воздушной тревоги.
Отмечается, что воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за высокой угрозы нанесения ударов служащими Вооружённых сил РФ по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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