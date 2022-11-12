Новый ляпсус Байдена развеселил страны АСЕАН, в которые теперь входит Колумбия

Байден вновь оговорился, открывая саммит стран Юго-Восточной Азии в Пномпене вместе с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра за лидерство Колумбии в председательстве в АСЕАН», — сказал президент США на открытии саммита.

Колумбия, по-видимому, застряла в сознании американского президента, потому что он совершил ту же ошибку, когда покидал Белый дом и направлялся в долгую поездку в Азию. Он сказал репортерам, что «направляется в Колумбию», прежде чем быстро исправиться, сказав: «Я имею в виду Камбоджу».

Джо Байден, которому в этом месяце исполняется 80 лет, известен своими многочисленными промахами с самого начала своей карьеры в Вашингтоне.