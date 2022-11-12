Новый ляпсус Байдена развеселил страны АСЕАН, в которые теперь входит Колумбия
Байден вновь оговорился, открывая саммит стран Юго-Восточной Азии в Пномпене вместе с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.
«Я хочу поблагодарить премьер-министра за лидерство Колумбии в председательстве в АСЕАН», — сказал президент США на открытии саммита.
Колумбия, по-видимому, застряла в сознании американского президента, потому что он совершил ту же ошибку, когда покидал Белый дом и направлялся в долгую поездку в Азию. Он сказал репортерам, что «направляется в Колумбию», прежде чем быстро исправиться, сказав: «Я имею в виду Камбоджу».
Джо Байден, которому в этом месяце исполняется 80 лет, известен своими многочисленными промахами с самого начала своей карьеры в Вашингтоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении
Черты внешности, которых девушки стыдятся чаще всего
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
Рогозин: в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу
МО РФ: переброска ВС России на левый берег Днепра в Херсоне завершена в 5 утра