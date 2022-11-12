Эксперты рассказали, как по ногтям определить проблемы со здоровьем
Здоровые ногти – ровные, светло-розового цвета с белесой лункой у основания и без явных деформаций, отслоений и других проблем.
Повышенная ломкость:
Постоянно ломаются и расслаиваются даже короткие ногти? Так происходит из-за гиповитаминоза (не хватает витаминов А, Е, С, железа и цинка) или при сахарном диабете и патологиях щитовидной железы.
Белые пятна:
Согласно приметам – это хороший знак. Стоит ждать обновки или хороших новостей. Врачи не так оптимистичны – такие пятна называются лейконихией и появляются от пузырьков воздуха под ноготем. Причины – от травм и скудного рациона до болезней нервной системы и сердечной недостаточности.
Углубления в виде точек:
Ноготь становится похож на наперсток, как будто его истыкали иглой. Причина – псориаз, артрит или экзема.
Отклонения от нормы у лунки в основании ногтя:
Нормальный размер светлого полумесяца внизу – до трети длины короткого ногтя. Они увеличиваются при больших физических нагрузках от спорта или работы, низком давлении или сбоях в работе сердечно-сосудистой системы. Уменьшаются или пропадают вовсе при проблемах с кровообращением или дефиците железа и витамина В12.
Борозды поперек ногтя:
Врачи их называют линии Бо (в честь врача, первым заметившего патологию).
Причина их появления – травма ногтей при ударе в основание или:
Строгие диеты (недоедания), которые привели к перемене состава ногтя.
Токсическое поражение ногтя из-за химиотерапии или других лекарств.
Сердечно-сосудистые патологии, поражение грибком.
Борозды вдоль ногтя:
Явление характерно для людей старше 50-ти лет. У людей моложе – это симптом дефицита витаминов группы В и таких элементов: железо, цинк, магний. Реже – признак заболеваний сердца или ЖКТ. Такие борозды также могут появиться при травме кутикулы при маникюре.
Изогнутые, как ложка ногти:
Такая деформация ногтевой пластины с выворачиванием краев называется койлонихия. Не болит, но смотрится некрасиво.
Среди возможных причин:
Дефицит железа.
Эндокринные заболевания.
Частый контакт с химикатами.
Травмы ногтя.
Врожденная особенность.
Чрезмерно толстые и изогнутые ногти:
Больше становятся не только ногти, но и крайняя фаланга пальца.
Патология называется «пальца Гиппократа», а среди причин серьезные заболевания:
Легких.
Сердца.
ЖКТ (язвенный колит, болезнь Крона и прочие.
Онихолизис:
Или проще говоря – отслаивание ногтя.
К нарушению связи и появлению пустот между ногтем и ногтевым ложем приводят:
Травмы от ударов или неправильного маникюра – приводят к сдавливанию. сосудов, нарушению питания ногтя.
Грибковое поражение ногтя.
Аллергия.
Системные соматические заболевания – болезни сердца и сосудов, почек, ЖКТ, нервной системы.
Онихолизис не только выглядит мало эстетично, но и может привести к полному отслоению ногтя и его грибковому, инфекционному поражению (в образовавшемся кармашке скапливается вода, легче проникают инфекции и грибки).
Разный цвет ногтя:
Половина ногтя окрашена в розовато-коричневый, а половина белая? Самая частая причина – почечная недостаточность, которая увеличивает количество кровеносных сосудов под ногтями.
Измененный цвет ногтя
Пожелтение, белесость или синева ногтевой пластины может возникнуть от некачественных лаков или заболеваний:
Печени.
Сердечно-сосудистой системы.
Низком уровне гемоглобина и проблемах с кровообращением.
Опубликовано: Ангелина Крент
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