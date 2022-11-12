Эксперты рассказали, как по ногтям определить проблемы со здоровьем

Здоровые ногти – ровные, светло-розового цвета с белесой лункой у основания и без явных деформаций, отслоений и других проблем.

Повышенная ломкость:

Постоянно ломаются и расслаиваются даже короткие ногти? Так происходит из-за гиповитаминоза (не хватает витаминов А, Е, С, железа и цинка) или при сахарном диабете и патологиях щитовидной железы.

Белые пятна:

Согласно приметам – это хороший знак. Стоит ждать обновки или хороших новостей. Врачи не так оптимистичны – такие пятна называются лейконихией и появляются от пузырьков воздуха под ноготем. Причины – от травм и скудного рациона до болезней нервной системы и сердечной недостаточности.

Углубления в виде точек:

Ноготь становится похож на наперсток, как будто его истыкали иглой. Причина – псориаз, артрит или экзема.

Отклонения от нормы у лунки в основании ногтя:

Нормальный размер светлого полумесяца внизу – до трети длины короткого ногтя. Они увеличиваются при больших физических нагрузках от спорта или работы, низком давлении или сбоях в работе сердечно-сосудистой системы. Уменьшаются или пропадают вовсе при проблемах с кровообращением или дефиците железа и витамина В12.

Борозды поперек ногтя:

Врачи их называют линии Бо (в честь врача, первым заметившего патологию).

Причина их появления – травма ногтей при ударе в основание или:

Строгие диеты (недоедания), которые привели к перемене состава ногтя.

Токсическое поражение ногтя из-за химиотерапии или других лекарств.

Сердечно-сосудистые патологии, поражение грибком.

Борозды вдоль ногтя:

Явление характерно для людей старше 50-ти лет. У людей моложе – это симптом дефицита витаминов группы В и таких элементов: железо, цинк, магний. Реже – признак заболеваний сердца или ЖКТ. Такие борозды также могут появиться при травме кутикулы при маникюре.

Изогнутые, как ложка ногти:

Такая деформация ногтевой пластины с выворачиванием краев называется койлонихия. Не болит, но смотрится некрасиво.

Среди возможных причин:

Дефицит железа.

Эндокринные заболевания.

Частый контакт с химикатами.

Травмы ногтя.

Врожденная особенность.

Чрезмерно толстые и изогнутые ногти:

Больше становятся не только ногти, но и крайняя фаланга пальца.

Патология называется «пальца Гиппократа», а среди причин серьезные заболевания:

Легких.

Сердца.

ЖКТ (язвенный колит, болезнь Крона и прочие.

Онихолизис:

Или проще говоря – отслаивание ногтя.

К нарушению связи и появлению пустот между ногтем и ногтевым ложем приводят:

Травмы от ударов или неправильного маникюра – приводят к сдавливанию. сосудов, нарушению питания ногтя.

Грибковое поражение ногтя.

Аллергия.

Системные соматические заболевания – болезни сердца и сосудов, почек, ЖКТ, нервной системы.

Онихолизис не только выглядит мало эстетично, но и может привести к полному отслоению ногтя и его грибковому, инфекционному поражению (в образовавшемся кармашке скапливается вода, легче проникают инфекции и грибки).

Разный цвет ногтя:

Половина ногтя окрашена в розовато-коричневый, а половина белая? Самая частая причина – почечная недостаточность, которая увеличивает количество кровеносных сосудов под ногтями.

Измененный цвет ногтя

Пожелтение, белесость или синева ногтевой пластины может возникнуть от некачественных лаков или заболеваний:

Печени.

Сердечно-сосудистой системы.

Низком уровне гемоглобина и проблемах с кровообращением.