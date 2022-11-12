Украина начинает стабилизационные мероприятия в Херсоне

Спецподразделения ВСУ провели «меры по стабилизации» в субботу после вывода российских войск из районов Херсонской области на западном берегу Днепра, об этом сообщил украинский Генштаб.

Спецподразделения ВСУ проводят фильтрационные мероприятия, на которые не допускают прессу, сообщили корреспонденты агентства «Францпресс».

Военно-гражданская областная администрация находящейся в составе РФ Херсонской области была перенесена в город Геническ на левобережной стороне Днепра.

Русские части расширили свои позиции на восточном берегу. На юге Херсонщины 70 процентов до сих пор находятся под контролем России.