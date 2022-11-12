Дмитрий Медведев уверен, что Россия использовала далеко не весь арсенал средств поражения на Украине

Зампред Совбеза России отметил в своем Телеграм-канале, что ВС России имеют достаточно средств в своем арсенале.

Медведев анализирует некоторые итоги года наводит читателя на мысль, что ВС России не используют ряд вооружений по «разумным причинам».

Кроме того, Медведев отмечает, что Россия «не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах».

Он отмечает, что это было сделано не только из человеколюбия.

«Всему свое время», — подытожил Медведев.

Среди важных для России вех 2022 года Медведев отмечает: начало формирования миропорядка будущего, противостояние НАТО и Западу в одиночку, ведение боевой работы при попытке максимально сохранить жизни военнослужащих и мирного населения.