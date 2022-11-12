Ученые смоделировали новый суперконтинент на Земле и рассказали, как образуется Амазия

Группа исследователей создала модель возможного развития планеты далеком будущем, исходя из теории, что раз в 600 млн лет на ней появляются суперконтиненты.

Известно, что последнее столкновение континентов произошло около 300 млн лет назад, когда появилась Пангея.

Новый континент с приставкой супер назвали Амазия из-за того, что в результате движения земной коры соединятся Америка и Азия.

Научная модель такого слияния показывает, что в результате сдвига Тихий океан перестанет существовать. Условия жизни на Земле к этому времени будут резко отличаться от привычных нам.

С понижением уровня моря новый суперконтинент будет преследовать засуха и большие перепады температур.