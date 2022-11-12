Косачев рассказал о нарушении Вашингтоном положений ДНЯО

НАТО во главе с США нарушают декларации договора о нераспространении ядерного оружия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Даже последний пример, с размещением на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб говорит о нарушения. К тому же в этом случае речь шла о трансконтинентальном перемещении ЯО, что также нарушение ДНЯО.

«Этот факт является нарушением первой статьи ДНЯО, из которой следует, что государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать его или контроль над ними ни прямо, ни косвенно», — подчеркнул Косачев.

Отметим, что США инициирует начало консультаций по договору СНВ 3, которые ранее сорвались из-за амбиций американской стороны и нежелания вместе с Россией утвердить регламент поддержания безопасности в европейском регионе.