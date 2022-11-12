Администрация Каховского района эвакуируется с левого берега Днепра
Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу реки Днепр из соображений безопасности.
12 ноября глава Каховской ВГА Павел Филипчук в Telegram-канале администрации сообщил о том, что на данный момент орган местного самоуправления «объектом номер один для террористических атак ВСУ».
Филипчук добавил, что учитывая вышесказанное правительство Херсонской области поручило администрации Каховского района покинуть небезопасную 15-километровую зону на левом берегу Днепра, которая может стать зоной возможных боевых действий.
Отмечается, что жители Каховского района также могут эвакуироваться из региона в Туапсе, где каховчан ждут социальные пособия, выплаты и пенсии, а те, кто откажутся от переселения в безопасные субъекты России, «несут полную ответственность за свою жизнь и её обеспечение».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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