Херсон остаётся административной столицей Херсонской области

Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что решение о переносе административной столицы региона не принималось.

12 ноября пресс-служба Херсонской области сообщила о том, что официального решения о переносе столицы после перемещения на левобережную часть региона не принималось.

Отмечается, что Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти Херсонской области из соображений безопасности.