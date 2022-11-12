Херсон остаётся административной столицей Херсонской области
2022-11-12 19:22
Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что решение о переносе административной столицы региона не принималось.
12 ноября пресс-служба Херсонской области сообщила о том, что официального решения о переносе столицы после перемещения на левобережную часть региона не принималось.
Отмечается, что Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти Херсонской области из соображений безопасности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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