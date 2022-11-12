Интересные факты и истории об алкоголе

Алкоголь, наверное, самый противоречивый продукт, а его история занимает особое место в жизни человека.

В США с 1920 по 1933 гг. действовал «сухой закон», согласно которому производство, транспортировка и торговля алкоголем были под запретом. Но вот дома, закрыв двери от посторонних глаз, употребление крепких напитков не возбранялось.

Находчивые предприниматели не преминули этим воспользоваться, начав выпускать винный концентрат, на пачках которого разместили хитрую надпись: «Внимание! Разбавив содержимое брикета водой, не ставьте сосуд с жидкостью в темное место. Иначе через 20 дней вода превратится в вино». Этакий запрет, который больше напоминал руководство к действию.

В период действия всё того же закона торговцы, промышлявшие контрабандой алкоголя – бутлегеры, проявляли чудеса изобретательности. Дабы пустить преследовавших их полицейских по ложному следу, дельцы прикрепляли к подошве своей обуви колодки, копирующие коровьи копыта. В то время в американских штатах процветало животноводство, коровы свободно гуляли по улицам, поэтому отыскать следы бутлегеров было весьма проблематично.

В ряде стран действуют нелепые и курьёзные законы, связанные с алкоголем. В большинстве стран человека, который сел за руль пьяным, ждёт серьёзное наказание, а вот в Уругвае опьянение считается смягчающим фактором. В Аляске вам грозит крупный штраф, если вы будете пытаться спаивать лосей, а в штате Огайо – рыб.

Во Франции один из виноградников произрастает на очень ценной почве. Эта земля настолько дорога, что все работники, что трудятся на плантации, уходя с работы, должны очистить свою обувь до такого состояния, чтобы ни одну песчинку не унести за пределы производства.

Большинство благородных крепких спиртных напитков выдерживают в дубовых бочках, так как данный материал способствует их насыщению кислородом. Каждый год хранения алкоголя ведёт к тому, что определённое количество напитка испаряется. Виноделы называют эту часть весьма поэтично «доля ангела». В противовес ей существует и «доля дьявола», это когда впитавшийся алкоголь извлекают из стенок дубовой бочки, в которой он хранился.

Существует легенда, что Пётр I в 1714 году учредил специальную медаль «За пьянство». Делалась она из чугуна и весила 6,8 кг плюс цепи, с помощью которых медаль крепилась на пьянице так, чтобы тот её не смог снять самостоятельно. «Награду» вешали на любителей чрезмерно выпить в полицейском участке, и она должна была носиться неделю. Зажиточные купцы и аристократы были исключением, им такие медали не вешали.

В итальянской коммуне Марино, которая является провинцией Рима, каждый год проходит яркий праздник, приуроченный к окончанию сбору урожая винограда, фестиваль молодого вина. В этот день из центрального фонтана вместо воды бьёт вино, которое может попробовать каждый желающий. В 2008 году произошёл казус - на некоторое время из-за технической ошибки, вместо фонтана вино полилось из кранов домов в историческом центре. Этот случай на разный манер широко освещали СМИ того времени.