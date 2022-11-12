Обладатель российского гражданства Жерар Депардьё закрыл свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в работе.

12 ноября продюсер Арно Фрилли заявил о том, что французский актёр Жерар Депардьё принял решение о закрытии своего продюсерского центра «ПЦ ЖД» в Москве, которое связано с паузой в работе.

Отмечается, что данное решение Депардьё никак не связано со специальной военной операцией Российской Федерации на Украине и в будущем «ПЦ ЖД» может возобновить свою работу на территории России, «когда будет больше конкретики по проектам».