Жерар Депардьё закрыл свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России
2022-11-12 19:44
Обладатель российского гражданства Жерар Депардьё закрыл свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в работе.
12 ноября продюсер Арно Фрилли заявил о том, что французский актёр Жерар Депардьё принял решение о закрытии своего продюсерского центра «ПЦ ЖД» в Москве, которое связано с паузой в работе.
Отмечается, что данное решение Депардьё никак не связано со специальной военной операцией Российской Федерации на Украине и в будущем «ПЦ ЖД» может возобновить свою работу на территории России, «когда будет больше конкретики по проектам».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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