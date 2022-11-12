Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сама решить, когда вступать в переговоры с Россией
2022-11-12 19:55
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев должен самостоятельно решить, когда возобновлять переговоры с Москвой.
12 ноября пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс сообщил о том, что госсекретарь Энтони Блинкен на полях саммита АСЕАН пообещал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что выбор времени и содержания любых переговоров с Москвой остается решением Киева, и Белый дом не намерен вмешиваться в данный вопрос.
Блинкен также обсудил с Кулебой «непоколебимую приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине в смягчении последствий» повреждения некоторых объектов украинской энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сама решить, когда вступать в переговоры с Россией
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