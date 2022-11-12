Postnord возобновит почтовое сообщение с Беларусью и Россией
2022-11-12 20:08
Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку отправлений в Беларусь и Россию.
12 ноября пресс-служба шведской почтовой компании Postnord в официальном аккаунте Twitter сообщила о возобновлении в полном объёме сообщения с Беларусь и Россией.
Таким образом, Postnord возобновляет доставку писем и почтовых отправлений из Беларуси и России после того, как в марте этого года была вынуждена прекратить сообщение с данными странами из-за антироссийских санкций Европейского союза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Postnord возобновит почтовое сообщение с Беларусью и Россией
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