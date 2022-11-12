Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси
2022-11-12 20:31
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси вопросы двустороннего сотрудничества.
12 ноября пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
Отмечается, что Путин обсудил с Раиси наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу, между Россией и Ираном.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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