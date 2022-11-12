В Берлине прошла демонстрация за налогообложение богатых и регулирование цен

Несколько тысяч человек, по данным полиции и организаторов, вышли в субботу в Берлине на демонстрацию за налогообложение самых богатых и контроль над ценами на продукты.

Демонстранты, собравшиеся под лозунгом «Раздаем!», прошли маршем в центре столицы по призыву нескольких левых организаций протестовать против роста цен и арендной платы.

Не менее 3000 демонстрантов, по данным полиции и организаторов, требовали налогообложения самых богатых, чтобы справиться с кризисом, и ограничения цен на продукты питания в условиях инфляции.

«Экспроприация — это полдела» или «Перераспределить! Сверху вниз», а также «Экономическая система «приоритет прибыли над потребностями людей», гласили вывески и транспаранты.



Инфляция в Германии достигла 10,4% в октябре - самого высокого уровня за более чем 70 лет, что связано с резким ростом цен на энергоносители.