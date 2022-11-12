Меган Маркл и принц Гарри могут развестись

Супруги находятся в серьезном конфликте и даже разъехались по разным домам.

К этой паре долгое время было приковано повышенное внимание. Всем казалось, что их брак самый крепкий и образцовый.

Но тут выяснилось, что у пары серьезно ухудшились взаимоотношения.

О разладе между герцогом и герцогиней Сассекскими сообщают инсайдеры, среди которых - леди Колин Кэмпбелл, королевский эксперт.

Она утверждает, что супруги уже наняли юристов.

Чтобы удостовериться в правдивости этой информации, Кэмпбелл переговорила со многими людьми из близкого окружения Меган и Гарри.

Она выяснила, что супруги уже приняли решение развестись, но все еще делают вид, что живут вместе.

По слухам, инициатором развода был принц Гарри. Причиной, якобы, послужило то, что он раскрыл истинную сущность своей жены.