Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил о начале работы ОВА, полиции и СБУ в Херсоне
2022-11-12 20:42
Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Херсоне начали работать подконтрольные Киеву ОВА, полиция и СБУ.
12 ноября заместитель главы Офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко в личном Telegram-канале сообщил о том, что подконтрольные Киеву областной военной администрации, которую возглавляет Ярослав Янушевич, Национальной Полиции и Службы безопасности Украины начали свою работу в Херсоне.
Позже глава Херсонской ОВА Янушевич заявил, что на территории Херсона вводится комендантский час, который продлится с 17.00 до 08.00, а также допустил возможность принятия решения об ограничении выезда и въезда из города.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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