В парижском аэропорту Шарль-де-Голь скончался знаменитый Меран Карими Насери, беженец из Ирана вдохновивший Спилберга

Меран Карими Насери, история которого стала прототипом для создания фильма «Терминал» Стивена Спилберга о пассажире, который застрял в аэропорту, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту, Насери все это время жил в аэропорту.

«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта», - рассказали в воздушной гавани.

История иранского беженца, который не мог улететь из-за преследования властями, стала основой для сюжета фильма «Терминал» Стивена Спилберга.