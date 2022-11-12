В парижском аэропорту Шарль-де-Голь скончался знаменитый Меран Карими Насери, беженец из Ирана вдохновивший Спилберга
2022-11-12 21:03
Меран Карими Насери, история которого стала прототипом для создания фильма «Терминал» Стивена Спилберга о пассажире, который застрял в аэропорту, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту, Насери все это время жил в аэропорту.
«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта», - рассказали в воздушной гавани.
История иранского беженца, который не мог улететь из-за преследования властями, стала основой для сюжета фильма «Терминал» Стивена Спилберга.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В парижском аэропорту Шарль-де-Голь скончался знаменитый Меран Карими Насери, беженец из Ирана вдохновивший Спилберга
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