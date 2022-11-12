Путин обсудил с Раиси интенсификацию российско-иранского сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси в субботу, сообщили в Кремле.
Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между Ираном и Россией, «с акцентом на активизацию сотрудничества в политической, экономической и торговой областях», говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Кремль уточняет, что Владимир Путин и Эбрагим Раиси также затронули «сферу транспорта и логистики», в то время как российская и иранская экономики находятся под жесткими западными санкциями.
Киев и его западные сторонники, обвиняют Россию в массовом использовании в Украине беспилотников иранского производства.
В начале ноября Иран признал поставки БПЛА в Россию, но заверил, что эти поставки имели место до 24 февраля.
На прошедшей неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отправился в Тегеран, где обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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