Путин обсудил с Раиси интенсификацию российско-иранского сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси в субботу, сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между Ираном и Россией, «с акцентом на активизацию сотрудничества в политической, экономической и торговой областях», говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Кремль уточняет, что Владимир Путин и Эбрагим Раиси также затронули «сферу транспорта и логистики», в то время как российская и иранская экономики находятся под жесткими западными санкциями.

Киев и его западные сторонники, обвиняют Россию в массовом использовании в Украине беспилотников иранского производства.

В начале ноября Иран признал поставки БПЛА в Россию, но заверил, что эти поставки имели место до 24 февраля.

На прошедшей неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отправился в Тегеран, где обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.