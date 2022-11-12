Ходжес: Украина захватит Мариуполь и Мелитополь в январе 2023 года

Бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес утверждает, что украинские войска приступят к решающему этапу боевых действий в начале нового года.

Экс-командующий войсками США в европейских странах Бен Ходжес утверждает, что вооружённые силы Украины вернуть Мариуполь и Мелитополь под контроль Киева уже в январе, поскольку украинские РСЗО HIMARS американского производства находятся в Херсоне, существенно увеличив зону поражения российских войск со стороны ВСУ.

По мнению Ходжеса, после захвата Мелитополя и Мариуполя украинскими военными начнётся наступление ВСУ на Крым, которое станет решающим этапом военного конфликта между Киевом и Москвой.