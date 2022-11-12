Independent: лидеры G20 отказались делать общее фото на Бали из-за СВО в Украине

Издание Independent утверждает, что главы "Большой двадцатки" не станут делать традиционное семейное фото на саммите в Индонезии, который пройдёт 15 и 16 ноября.

Новостной журнал Independent уведомляет, что лидеры стран-участник Группы Двадцати решили не делать коллективную фотографию на будущем саммите организации, который начнётся на Бали уже на следующей неделе. Отмечается, что главы G20 не хотят фотографироваться с представителями России из-за специальной военной операции на территории Украины.

Накануне стало известно, что Владимир Путин не поедет в Индонезию на саммит "Большой двадцатки", отправив на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.