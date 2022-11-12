Основатель криптовалютной биржи потерял все свое состояние в 16 миллиардов долларов
По утверждению информагентства Блумберг, это крупнейший в истории случай полного банкротства.
Сэм Бэнкман-Фрид, гендиректор известной криптовалютной биржи FTX лишился всего 16-миллиардного состояния.
На пике деятельности его доход достигал 26 миллиардов долларов.
Агентство Reuters утверждает, что после крушения криптобиржи FTX у ее клиентов пропал как минимум 1 миллиард долларов.
Оно же рассказывает, что этой пропаже предшествовал тайный перевод Фридом 10 миллиардов клиентских средств в свою компанию - Alameda Research.
Криптобиржа FTX была четвертой в мире по размеру. После заявления о ее банкротстве инвесторы начали быстро выводить из нее свои деньги.
Опубликовано: Наталья Павлова
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