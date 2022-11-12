Welt: полицию Берлина критикуют за сотрудника пророссийских взглядов
Берлинская полиция подверглась массовой критике из-за её работника, который публично признаётся в симпатии к России.
Немецкая газета Die Welt уведомляет, что сотрудник полиции Берлина Михаэль Боке, который ранее работал в отделе по расследованию преступлений с политической составляющей, навлёк критику на всех берлинских правоохранителей тем, что публично выражает пророссийские взгляды. Также Боке хвастался, что присутствовал на Параде Победы в Москве в 70-ую годовщину окончания войны, стоя напротив Путина.
Примечательно, что Михаэль Боке имел доступ к секретной информации во время службы в полиции, из-за чего немецкие граждане требуют расследования его возможной шпионской деятельности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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