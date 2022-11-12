Путин провёл переговоры с Раиси о сотрудничестве России и Ирана

Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели телефонные переговоры вечером 12 ноября.

Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в рамках которого лидеры двух стран договорились о наращивании российско-иранского торгово-экономического и логистического сотрудничества. Также Путин и Раиси выразили решительность в вопросе политического сближения Москвы и Тегерана.

Во время телефонных переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Ибрахиму Раиси в связи с терактом в мечети иранского города Шираз, который был совершён 26 октября и привёл к массовым жертвам.