В Китае резко выросло количество заражений COVID-19

За прошедшие сутки в Китае выявлено 11 950 случаев заражения COVID-19. За день до этого заболевших было 10 729.

По информации издания Channel News Asia, вспышки в Пекине, Чунцине, Гуанчжоу произошли после решения китайских властей о смягчении коронавирусных ограничений.

В частности, был сокращен период карантина для прибывающих в страну.

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний рассматривает возможности оптимизации карантинных мер.