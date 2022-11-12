В Китае резко выросло количество заражений COVID-19
2022-11-12 23:56
За прошедшие сутки в Китае выявлено 11 950 случаев заражения COVID-19. За день до этого заболевших было 10 729.
По информации издания Channel News Asia, вспышки в Пекине, Чунцине, Гуанчжоу произошли после решения китайских властей о смягчении коронавирусных ограничений.
В частности, был сокращен период карантина для прибывающих в страну.
Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний рассматривает возможности оптимизации карантинных мер.
Опубликовано: Светлана Репина
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