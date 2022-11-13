Издание Welt сообщает, что до недавних пор в полиции Берлина служил Михаэль Бок с пророссийскими взглядами.

Он занимался политически мотивированными преступлениями и имел доступ к конфиденциальной информации, собранной разведкой.

Сообщается, что Бок не скрывал своих взглядов, участвовал в параде на Красной площади и в доставке гуманитарной помощи в Луганск и Донецк.

По словам представителя оппозиционной партии Германии «Христианско-демократический союз» Кая Вегнера, этот случай нанес существенный ущерб репутации берлинской полиции.