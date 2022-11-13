Сотрудник полиции Берлина с пророссийскими взглядами имел доступ к секретным документам
2022-11-13 00:01
Издание Welt сообщает, что до недавних пор в полиции Берлина служил Михаэль Бок с пророссийскими взглядами.
Он занимался политически мотивированными преступлениями и имел доступ к конфиденциальной информации, собранной разведкой.
Сообщается, что Бок не скрывал своих взглядов, участвовал в параде на Красной площади и в доставке гуманитарной помощи в Луганск и Донецк.
По словам представителя оппозиционной партии Германии «Христианско-демократический союз» Кая Вегнера, этот случай нанес существенный ущерб репутации берлинской полиции.
Опубликовано: Светлана Репина
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