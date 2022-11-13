В Херсонской области опровергли перенос столицы в Гениченск

РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Херсонской области сообщает, что столицу региона не переносили в Гениченск.

Источник агентства пояснил, что в Гениченске просто временно находятся структуры и ведомства областных органов власти.

О переносе столицы в Гениченск сообщил Александр Фомин, который к тому времени не работал в администрации региона.

Гениченск находится под контролем российских военных с первых дней спецоперации на Украине.