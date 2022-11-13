В Албании во время антиправительственного протеста произошла драка с полицией

В Албании в субботу десятки тысяч человек собрались в знак протеста против коррупции, роста бедности и растущего числа эмигрантов, во время митинга произошла стычка с полицией.

Уже после митинга протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного из участников этой акции.

Часть митингующих зажгла свечи в память о двух мужчинах, которые, по мнению оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.

«Как и 32 года назад, мир видит нас людьми, прибывающими на небольших лодках», — сказал Сали Бериша, лидер оппозиционной Демократической партии, имея в виду растущее число албанцев, прибывающих в Великобританию.

Правительство Великобритании отмечает, что именно албанцы стоят за потоком мигрантов, пересекающих Ла-Манш, и что некоторые из них причастны к организованной преступности.