В Албании во время антиправительственного протеста произошла драка с полицией
В Албании в субботу десятки тысяч человек собрались в знак протеста против коррупции, роста бедности и растущего числа эмигрантов, во время митинга произошла стычка с полицией.
Уже после митинга протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного из участников этой акции.
Часть митингующих зажгла свечи в память о двух мужчинах, которые, по мнению оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.
«Как и 32 года назад, мир видит нас людьми, прибывающими на небольших лодках», — сказал Сали Бериша, лидер оппозиционной Демократической партии, имея в виду растущее число албанцев, прибывающих в Великобританию.
Правительство Великобритании отмечает, что именно албанцы стоят за потоком мигрантов, пересекающих Ла-Манш, и что некоторые из них причастны к организованной преступности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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