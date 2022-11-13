La Repubblica: в ближайшие три года газ в Европе не подешевеет
2022-11-13 00:16
Издание La Repubblica сообщает, что в ближайшие три года цены на газ в Европе не упадут ниже 100 евро за МВт/ч.
По мнению экспертов, это повлияет на европейскую промышленность и приведет к перетоку финансовых средств в страны-производители.
Европейской промышленности придется принимать меры, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Кроме того, странам Европы придется платить премию для привлечения сжиженного природного газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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