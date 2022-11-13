La Repubblica: в ближайшие три года газ в Европе не подешевеет

Издание La Repubblica сообщает, что в ближайшие три года цены на газ в Европе не упадут ниже 100 евро за МВт/ч.

По мнению экспертов, это повлияет на европейскую промышленность и приведет к перетоку финансовых средств в страны-производители.

Европейской промышленности придется принимать меры, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Кроме того, странам Европы придется платить премию для привлечения сжиженного природного газа.