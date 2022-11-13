Британцы массово сдают домашних питомцев в приюты из-за роста цен

Издание Express сообщает, что жители Великобритании массово сдают домашних питомцев в приюты из-за роста цен.

В частности, с каждым днем все больше собак поступает в благотворительные организации.

Некоторые британцы выдают своих животных за бездомных, чтобы быстрее передать их в приют.

Тем временем количество людей, желающих взять животных из приюта, существенно уменьшилось.