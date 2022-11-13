Арахамия: переговоры между РФ и Украиной начнутся во второй половине 2023 года

Представитель офиса Зеленского Давид Арахамия уверен, что переговоры между Киевом и Москвой начнутся в середине следующего года.

Сотрудник офиса президента Украины Давид Арахамия считает, что новые российско-украинские переговоры будут начаты во второй половине 2023 года, когда циклы выборов начнут совпадать в России и Соединённых Штатах. По мнению Арахамии, Владимир Путин, который может поучаствовать в президентской гонке 2024 года, неизбежно захочет переговоров с Киевом.

Давив Арахамия уверен, что желание Путина начать переговоры с Украиной будет вызвано неспособностью российской армии продемонстрировать новые успехи на поле боя.