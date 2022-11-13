Американцы посещают парки, чтобы облизать жабу

Служба национальных парков США просит людей отказаться от абсурдной идеи. Это может быть опасно для здоровья.

Интересно, что американцы гоняются за определенной жабой - Колорадской.

Она является самой крупной на территории США и вырастает до 19 см. В околоушных железах этой жабы вырабатывается секрет, который очень ядовит.

Этот яд может убить большую собаку и даже человека. Кроме того, он является для людей мощным галлюциногеном и даже может лишить их рассудка.

Индейцы, коренные жители Америки, знали об этой особенности млекопитающего и использовали его яд для совершения своих обрядов.

Именно по этой причине американцы массово гоняются за Колорадской жабой и стараются облизать ее именно за ушком.

Они хотят получить галлюциногенный эффект и расслабиться.

Смогут ли власти США справиться с этой проблемой - неизвестно. Но животным точно требуется серьезная защита.